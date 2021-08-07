2021/08/07 | 22:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال أشهر قليلة بات متحور دلتا من فيروس كورونا الأكثر انتشارا في العالم، وفاجأ علماء الصحة لخطوته مقارنة بباقي المتحورات التي ظلت تتشابه كثيرا في أعراضها مع كوفيد الذي ظهر أول مرة في الصين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأعراض وإصابة الأطفال.. متحور دلتا يفاجىء العلماء بـ "صورة مخيفة") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأعراض وإصابة الأطفال.. متحور دلتا يفاجىء العلماء بـ "صورة مخيفة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).