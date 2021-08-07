طرق الأبارتهايد والاضطهاد - رمزي عودة

2021/08/07 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رمزي_عودة ي كل صباح، أسافر من مدينتي الجميلة بيت لحم الى عملي في رام الله.



الرحلة تستغرق في العادة ساعةً ونصف.



ولكنها قد تطول بسبب إجراءات التفتيش من قبل الحواجز العسكرية الاسرائيلية الدائمة والمؤقتة، أو أنها قد تطول بسبب الازدحامات المرورية نظراً لكون الطرق الإلتفافية التي خصصها الاحتلال للفلسطينيين متعرجة وصعبة وخطيرة مثل طريق وادي النار.



في طريقي اليومي والمعتاد، أشاهد عشرات المرات حوادث عنصرية قلما ......





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