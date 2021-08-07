يوميات دنماركية 200+67 - حكمة اقبال

2021/08/07 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمة_اقبال 1- مغادرة السياسة:أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السابقة وعضو البرلمان حالياً عن حزب الفنسترا (يميني معارض) تومي اهيلسر عن تركه السياسة والعودة الى مجال عمله السابق كمستثمر ورجل أعمال بعد ثلاث سنوات قضاها في السياسة بدأها بمنصب وزير.



وقال يوم الثلاثاء الماضي والى جانبه رئيس الحزب: لقد كان قراراً صعباً للغاية بالنسبة لي، وقد أمضيت الصيف أفكر بعمق وشمولية في ما هو الصواب، وتوص ......





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