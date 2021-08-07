2021/08/07 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحزب الشيوعي العراقي: الرواقية, -دولة مدنية؟-, وبوب مارلي! - طلال الربيعي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#طلال_الربيعي يقول Epictetus-الحرية تتحقق ليس بإشباع رغبة الفرد, بل بإزالة الرغبة-!
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحزب الشيوعي العراقي: الرواقية, -دولة مدنية؟-, وبوب مارلي! - طلال الربيعي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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