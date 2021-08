2021/08/07 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طلال_الربيعي يقول Epictetus-الحرية تتحقق ليس بإشباع رغبة الفرد, بل بإزالة الرغبة-!

وابكتيتوس (55 م - 125م أو 130م) هو احد اهم فلاسفة ما يسمى ب-الرواقية-.Who Is Epictetus? From Slave To World s Most So ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحزب الشيوعي العراقي: الرواقية, -دولة مدنية؟-, وبوب مارلي! - طلال الربيعي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحزب الشيوعي العراقي: الرواقية, -دولة مدنية؟-, وبوب مارلي! - طلال الربيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).