2021/08/07 | 22:59 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رائدة فضاء تغرد بشأن "عناكب" شاهدتها وهي في الفضاء و"ناسا" تعلق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/07 | 22:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رائدة فضاء تغرد بشأن "عناكب" شاهدتها وهي في الفضاء و"ناسا" تعلق) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رائدة فضاء تغرد بشأن "عناكب" شاهدتها وهي في الفضاء و"ناسا" تعلق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).