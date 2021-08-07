هجوم لداعش على صلاح الدين يوقع قتيل وجريح

2021/08/07 | 22:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر محلي، السبت، بهجوم عناصر داعش لمحطة تعبئة اهلية اسفر عن وقوع ضحية واصابة اخر شمال محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لـ NRT عربية، (7 آب 2021) ان "هجوما لداعش لمحطة اهلية اسفر عن مقتل حارس المحطة واصابة عامل فيها في منطقة السورة قرب الشرقاط بمحافظة صلاح الدين".

N.A

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