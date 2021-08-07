الطقس: انسحاب للسحب يوم غد.. وموجة حر خمسينية خلال الأيام المقبلة

2021/08/07 | 23:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تشير التنبؤات الجوية، السبت، إلى ضعف فرص تكونات السحب يوم غد الأحد، وتأثر البلاد بموجة حر خلال الأيام القادمة.

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وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في إيضاح تابعه "ناس"، (7 آب 2021): إن "خرائط الطقس تشير إلى ضعف فرص تكونات السحب يوم غد الأحد في معظم المناطق، وربما تستمر تكونات السحب في بعض مناطق المرتفعات الجبلية القريبة من تركيا وإيران، وهي فرصة ضعيفة".

وأضاف، "أما الرياح، فستستقر إلى شمالية غربية في مناطق الجنوب، بينما تكون غربية وجنوبية غربية في مناطق وسط وشمال البلاد والمنطقة الغربية معتدلة السرعة، لتنشط في المنطقة الغربية وتتحول لاحقاً إلى شمالية غربية في معظم المناطق".

وتابع، أن "البلاد ستشهد موجة حر سريعة خلال الأيام القادمة، تصل خلالها درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية في مناطق الجنوب وشرق المنطقة الوسطى، وبشكل أقل في باقي المناطق".

الخارطة المرفقة توضح درجات الحرارة ظهر يوم غد الأحد:

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