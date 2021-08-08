شاهد .. العتبة الحسينية المقدسة تواصل استعداداتها لاستقبال شهر محرم

2021/08/08 | 00:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصوير: علي فتح الله - قاسم العميدي

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