سادس أكبر حريق في تاريخ كاليفورنيا.. ديكسي لا يزال مستعرًا

2021/08/08 | 00:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناس الذين يعيشون في شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية، يفرون من منازلهم حيث يستمر حريقان هائلان في اجتياح المنطقة.ويعتبر حريق ديكسي، الآن هو أكبر حريق غابات نشط في الولايات المتحدة وسادس أكبر حريق في تاريخ كاليفورنيا.

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