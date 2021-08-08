2021/08/08 | 00:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – فاطمة رحمةاكد وزير الثقافة والسياحة والاثار حسن ناظم، ان مهرجان العراق للمسرح فرصة لاعادة الحياة للفنون المسرحية.وقال ناظم لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "مهرجان العراق للمسرح مهم، حيث شهد خلال الايام الماضية عروضا مسرحية لمبدعين ومخرجين وفنانين عراقيين الذين انقطعوا لمدة طويلة بسبب جائحة كورونا"، مؤكدا ان "المهرجان فرصة لاعادة الفنون والاداء".واضاف، ان "هناك رغبة شديدة لدى العراقيين في الفن المسرحي، وهذا ما لمسناه خلال الايام الماضية، والذي هو فن اساسي للحياة ليس فقط للترفيه، وانما لاستدامة الحياة واعادتها الى طبيعتها".واشار الى ان "الختام اليوم كان في المسرح الوطني حيث شهد عروضا مميزة تخللتها توزيع جوائز وشهادات تقديرية للفنان العراقي"، مؤكدا "السعي قدر المستطاع وبحدود ما تسمح به الجائحة لاستعادة النشاطات الثقافية في المسرح وغيره من الفنون".وتابع، ان "هذا يعد اول مهرجان اساسي ومهم تستعيد فيه الحياة المسرحية العراقية عافيتها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الثقافة: مهرجان العراق للمسرح فرصة لإعادة الحياة للفنون المسرحية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الثقافة: مهرجان العراق للمسرح فرصة لإعادة الحياة للفنون المسرحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).