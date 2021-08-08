2021/08/08 | 00:32 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهيار سد كندية الجديد بولاية دارفور في السودان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/08 | 00:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انهيار سد كندية الجديد بولاية دارفور في السودان) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انهيار سد كندية الجديد بولاية دارفور في السودان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).