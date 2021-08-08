حزب كردي إيراني معارض يتهم طهران باغتيال أحد قادته في فندق بأربيل

2021/08/08 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (العراق)-(أ ف ب) – اتهم الحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني المعارض، وهو المجموعة الكردية الانفصالية الأقدم في إيران والذي ينشط في كردستان العراق، السبت إيران باغتيال أحد قادته في أحد الفنادق في أربيل عاصمة الإقليم.وقال الحزب الذي تعتبره طهران “تنظيماً إرهابياً” وتمّ حظره فيها بعد الثورة الاسلامية في العام 1979، في بيان إن […]

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