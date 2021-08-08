السعودية تعلن استقبال طلبات أداء العمرة من مختلف دول العالم

2021/08/08 | 01:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت السلطات السعودية، رفع الطاقة الاستيعابية للمعتمرين إلى مليوني معتمر شهريا بدء من الاثنين المقبل.وقالت وزارة الحج والعمرة، إنها ستبدأ في استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم تدريجيا اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، لأداء مناسك العمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).وأوضحت الوزارة أنها ستبدأ في استقبال المعتمرين بطاقة استيعابية تصل إلى 60 ألف معتمر موزعة على 8 فترات تشغيلية، لتصل الطاقة الاستيعابية إلى مليوني معتمر شهريا.المصدر: سبوتنيك

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