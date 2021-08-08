فيديو.. رسالة تحبس الأنفاس لشركة طيران على

2021/08/08 | 01:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت شركة طيران إماراتية، هذا الأسبوع، مقطع فيديو ترويجي من "قمة العالم" العمرانية، احتفالا بإزالة الإمارات من القائمة الحمراء لدخول المملكة المتحدة، ورفعها إلى القائمة الصفراء، المرتبطة بدخول البلاد بإجراءات أقل تعقيدا.

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