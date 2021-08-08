الإسلام السياسي مِن نجاح التعبئة الجماهيرية إلى فشل الحكم

2021/08/08 | 03:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجربة الإسلام السياسي في الحكم كانت كاشفة لمنهج الحركات الإسلامية المعاصرة

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