اختتام فعاليات مهرجان العراق الوطني للمسرح

2021/08/08 | 03:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- فاطمة رحمةاختتمت مساء امس السبت ، فعاليات مهرجان العراق الوطني للمسرح الذي نظمته نقابة الفنانين العراقيين بالشراكة مع الهيئة العربية للمسرح.واقيم حفل الختام على قاعة المسرح الوطني في الثامنة من مساء امس السبت وقد شهد رقصات بالي ومعزوفات موسيقية وكلمات وتكريم لجان المهرجان وتوزيع الجوائز على الفائزين .ونال محمد هاشم جائزة افضل ممثل، ونغم غودو افضل عرض ، وناجي حسن افضل ممثل ثانوي ، وبدور العبدلله افضل ممثلة ، ورضاب محمد افضل ممثلة ثانوية ، وعلي عبد النبي الزيدي افضل مؤلف ، وانس عبد الصمد افضل مخرج ، وجائزة النقاد لعلي عبد النبي الزيدي، وافضل موسيقى د.علي مشاري وافضل سينوغرافيا بيان نبيل .وحضر المهرجان وزير الثقافة حسن ناظم ممثلا عن رئيس الجمهورية .وانطلق المهرجان يوم الاحد مطلع اب متضمناً 18 مسرحية، منها 10 مسرحيات داخل المسابقة الرسمية و 8 موازية.

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