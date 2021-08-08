خطة بايدن للبنية التحتية..

2021/08/08 | 03:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن حزمة الاستثمار في البنية التحتية، المقدرة قيمتها بـ1.2 تريليون دولار، ضرورية لإبقاء الولايات المتحدة متقدمة على الصين، التي كان قد لفت سابقا إلى أن استثماراتها في البنية التحتية تفوق الاستثمارات الأميركية بكثير، وحذّر آنذاك من أن الصين "ستأكل غداءنا" دون استثمار مماثل.

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