ناشطون: محاولة اغتيال لأحد قادة مظاهرات واسط في العراق

2021/08/08 | 04:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض الناشط العراقي، قاسم بهلول التميمي، لمحاولة اغتيال فاشلة في وسط مدينة الكوت، وفقا لما أفادت وسائل إعلام محلية.

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