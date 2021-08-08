نقل مركب الفرعون خوفو إلى المتحف المصري الكبير

2021/08/08 | 05:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الآثار المصرية، السبت، أن المركب الشمسية للفرعون المصري خوفو، العائدة إلى نحو 4600 عام والتي لا تزال في وضعها الأصلي، وصلت إلى المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه قريبا قرب أهرامات الجيزة.

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