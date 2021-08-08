الرئيس الإيراني: الحشد الشعبي رصيد عظيم لأمن العراق

2021/08/08 | 05:36 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

عد الرئيس الايراني الجديد ابراهيم رئيسي، الحشد الشعبي «رصيدا عظيما لأمن وتقدم العراق».

وخلال استقباله رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض، في طهران، أشاد رئيسي بـ»دور الحشد الشعبي في تلاحم وتماسك العراق والدفاع عن الشعب في مواجهة الجماعات الارهابية».

وقال إن «مبادرة المرجعية الدينية في تعبئة الشعب وتشكيل الحشد الشعبي كانت اجراء ذكيا ترك وسيترك بركات كثيرة للعراق وشعبه».



وعد رئيسي دعم العشائر والفصائل العراقية المختلفة، بما في ذلك الشيعة والسنة، «رصيدا قيما جدا للحشد الشعبي»، مضيفاً ان «هذا التنظيم يشكل رصيدا عظيما لتنمية وتقدم العراق والدفاع عن الشعب ضد مؤامرات ومخططات الاجانب، وفي إيران أيضاً».

من جانبه، أشار رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الى «تاثير جهود الشهيد الحاج قاسم سليماني ودمه الطاهر في ترسيخ الاواصر العميقة بين الشعبين الايراني والعراقي»، مؤكدا بان «الشعب العراقي يكنّ احتراما خاصا للحاج قاسم الذي تحول الى رمز للآصرة القلبية بين الشعبين».

وعدّ الفياض تأسيس الحشد الشعبي «من نتائج وبركات الجهاد»، واكد بان «غالبية العراقيين يعتبرون الحشد الشعبي ضمانة لسيادة وبقاء العراق والحيلولة دون ايجاد الدكتاتورية فيه».

الفياض أشار الى ان «مؤامرات الاعداء الرامية الى اعادة الدكتاتورية للعراق قد تم احباطها بوجود وجهود الحشد الشعبي والمرجعية الدينية».

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