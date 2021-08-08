بإشراف وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة .. القوات الأمنية تلقي القبض على 1269 متهماً ومطلوباً بتهم مختلفة

2021/08/08 | 05:36 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

بإشراف وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود، كشفت وكالة شؤون الشرطة، أمس السبت، عن حصيلة الوكالة وتوابعها في وزارة الداخلية منذ نهاية الشهر الماضي وحتّى الأسبوع الأول من الشهر الجاري، فيما أعلنت شرطة واسط القبض على عدد من تجار الأسلحة.

وكشفت الحصيلة عن تنفيذ أوامر قبض بلغ عددها نحو 1269 وبتهم مختلفة.

1.تنفيذ اوامر القبض 1269

2.القبض على مطلقي العيارات النارية والدكة العشائرية 12

3.



ضبط اسلحة 55

4.ضبط اعتدة 1909

5.احالة متهمين الى المحاكم 214

6.القبض على متسولين 489

7.القبض على مخمورين 248

8.القبض على ارهابيين 8

9.ضبط كدس عتاد 1

10.



ابطال مفعول عبوة ناسفة 14

11.



ابطال مفعول عبوة لاصقة 3

12.



ابطال مفعول حزام ناسف 1

13.



القبض على تجار ومروجي المخدرات 145

14.



طبع لوحات السيارات 15493

15.اصدار اجازات السوق 9138

16.



اصدار سنوية السيارات 17597

17.



فض المشاجرات 1267

18.



ضبط عجلات مطلوبة 44

19.



التبرع بالدم وحالات انسانية 59

20.



انقاذ الغرقى 3

بدورها، اعلنت مديرية شرطة واسط عن القاء القبض على متهمين اثنين بنقل الأسلحة وضبط بحوزتهما عدد من الاسلحة والعتاد.

وذكرت ان «قسم السيطرات والطرق الخارجية - مفارز سيطرة الشهيد العقيد وليد سامي وأثنــــــاء الممارسات الأمنية المتواصلة ومتابعة التفتيش الدقيق للأشخاص والعجلات القت القبض على متهمين اثنــــين من تجار الاســـــلحة من سكنة محافـــظة ميسان».

وأضاف أن «المفارز المختصة ضبطت بالعجلة التي كانوا يستقلونها ثماني بنادق نوع كلاشنكوف واثنين رشاشات بي كي سي وبندقية جي سي وكميات كبيرة من الاعتدة مختلفة الأنواع وأشرطة ومخازن متنوعة».

واشارت الى انه» تم تسليم المتهمين والعجلة والأسلحة والاعتدة المضبوطة الى قسم مكافحة الاجرام الذي تبنى التحقيق في القضية حسب الاختصاص»، مبينا انه» تم تدوين أقوالهما بالاعتراف بتجارة الاسلحة ونقلها من بغداد الى محافظة ميسان حيث يتم بيعها وسيتم أحالتهما الى المحاكم المختصة».

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