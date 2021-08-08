2021/08/08 | 05:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على وقع الحديث عن قدوم الأرجنتيني ليونيل ميسي وحتى تأكيد بعض وسائل الإعلام المحلية مثل صحيفة "لو باريزيان" بأن الصفقة حُسِمَت، بدأ باريس سان جرمان مسعاه لاستعادة اللقب من ليل بفوزه خارج ملعبه على العائد تروا بنتيجة 2-1، السبت، في المرحلة الأولى من الدوري الفرنسي لكرة القدم الذي تعود إليه الجماهير بعدما غابت الموسم الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا.

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