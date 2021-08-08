قبل توجهها إلى العراق.. ماورا كارول تنافس على لقب ملكة جمال أميركا

2021/08/08 | 06:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماورا سبينس-كارول، مجندة أميركية تبلغ من العمر 21 عاما، تحمل لقب ملكة جمال ولاية كولورادو، كان من المفترض أن تغادر مع زملائها إلى العراق من أجل خدمتها العسكرية، إلا أنها ستبقى في موطنها للمشاركة بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة.

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