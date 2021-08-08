السلطات تبحث عن مفقودين جراء حريق

2021/08/08 | 06:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت سلطات كاليفورنيا، السبت، أنها تبحث عن 5 أشخاص على الأقل فُقدوا جراء حريق "ديكسي" المدمر الذي ينتشر حاليا في الغرب الأميركي وواصل السبت توسعه الهائل.

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