-غانيات بيروت- للروائية اللبنانية لينة كريدية: لوحة روائية مثيرة ومبدعة لأعماق بيروت - المثنى الشيخ عطية

2021/08/08 | 07:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المثنى_الشيخ_عطية يعرف اللبنانيون أكثر من غيرهم، في العمق المؤرِّق المفتوح على حبّهم للحياة وتمجيدهم لها أبداً وسط الموت؛ أن مدينتهم المذهلة بيروت لا تُدرَك بغير نسائها، ويعرفون أن أعماق رجلهم اللبناني لا تُسبَر غالباً بغير غانياتها، كما يعرفون أنهم منذورون للبحر والتيه بشرعة جدتهم الفينيقية أليسار، ولا مهرب لهم من الموت الذي يمسك خيوط قدرهم سوى الحياة...



في خضم كل ما كتب عن المدينة الهائلة بيروت؛ تفتح الروائي ......





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