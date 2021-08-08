الفارق بين المنتقبة و. المقتولة! - محمد عبد المجيد

2021/08/08 | 07:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_عبد_المجيد تختار المرأة تغطية الوجه تحديـًـا لله، عز وجل، الذي وضع فيه كل مستلزمات الهوية الإنسانية؛ وجعله منذ مولدها وحتى مماتها معجزة مستمرة ودائمة، لكن المرأة البلهاء والرجل الأحمق قررا القضاء على آخر صلة إنسانية بين الذكر والأنثى والمتمثلة في الاحتفاظ بذكريات علاقة طاهرة؛ فيها صلة الرحم والدم والقرابة والطفولة والتشابه في جينات الآباء والأمهات والأعمام والأخوال.لو لم يكن تشويه الوجه بماء النار أو ......





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