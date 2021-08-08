في الولايات المتحدة وأوروبا.. بطاقات تطعيم وهمية للبيع عبر الإنترنت

2021/08/08 | 07:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ إعلان الحكومات عن تقيد حركة الأشخاص غير الملقحين ضد فيروس كورونا المستجد من خلال ما عرف بشهادات التطعيم، ظهرت سوق سوداء لبيع الوثائق المزورة والوهمية بعضها في أوروبا والولايات المتحدة، بحسب ما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال".

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