2021/08/08 | 08:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني حددت وزارة التربية، اليوم الاحد، موعد اعلان نتائج الثالث المتوسط.وقال الوكيل الاداري بالوزارة فلاح القيسي، بحسب الصحيفة الرسمية، ان “النتائج الاولية لطلبة الصف الثالث المتوسط، جيدة، اذ لوحظ وجود […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحديد موعد إعلان نتائج الثالث المتوسط المركز الخبري الوطني.

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