مصرع شخصين بانهيار بئر في مصر

2021/08/08 | 08:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واعانهارت بئر على عاملين خلال تنقيبهما عن الآثار بقرية دندرة بمحافظة قنا المصرية، مما أسفر عن مصرعهما تحت الأنقاض.وأفاد موقع "أخبار اليوم" بأن مدير أمن قنا اللواء مسعد أبو سكين، تلقى إخطارا من مجلس مدينة قنا يفيد بوقوع حادث انهيار بئر أثناء التنقيب عن الآثار بمنطقة حاجر الجبل بين الدير الغربي وقرية دندرة.وأسفر ذلك عن وفاة مواطنين، وتم استخراج الجثة الأولى لعز.ع.م (32 عاما)، ويجري العمل على استخراج الجثة الثانية.وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة، وتم تكليف النيابة العامة بتولي التحقيقات.المصدر: "أخبار اليوم"

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