الغسل الأخضر والاستثمار المستدام: لماذا لا تستطيع الرأسمالية حل أزمة المناخ - هيلينا نيكلسون

2021/08/08 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هيلينا_نيكلسون يلجأ السياسيون والمستثمرون بكلبية إلى إضفاء قناع أخضر على أنشطتهم الاستغلالية، وذلك بسبب شعورهم بالضغط لمعالجة الكارثة المناخية.



في الحقيقة إن الرأسمالية تقتل كوكبنا، ووحده التخطيط الاشتراكي ما سيمكن من إنهاء هذا الدمار.خلال لقاء مجموعة السبعة الكبار الشهر الماضي، ألقى بوريس جونسون خطابا حث فيه زملائه من قادة العالم على الاتحاد و”إعادة البناء بشكل أفضل”.تلت هذه النصيحة إطلاق شر ......





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