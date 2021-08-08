العيّل بيجي … من رزقنا! - فاطمة ناعوت

2021/08/08 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_ناعوت Facebook: @NaootOfficial“العيّل بيجي برزقه".



تلك العبارةُ هي إحدى أشهر "المغالطات المنطقية" التي نستخدمُها يوميًّا في فولكلورنا المصري لكي نُبرّر تمادينا في الإنجاب دون تدبُّر، حتى وصلنا إلى ما نحن فيه من كارثة الانفجار السكاني الذي أدى إلى نقص الموارد والغلاء وعدم استمتاعنا بالتنمية المشهودة التي تحدث بمصر في عهد الرئيس السيسي.



تلك المغالطة تُسمى في علم الفلسفة "مغالطة سرير بروكروست P ......





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