2021/08/08 | 08:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 202.2 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.2 مليون وفاة.وبحسب بيانات الجامعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص من حيث الوفيات..



قائمة بأكثر الدول تضرراً من كورونا المركز الخبري الوطني.

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