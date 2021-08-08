إحباط محاولة هدر بالمال العام في ميناء ام قصر الشمالي

2021/08/08 | 08:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعاعلنت هيئة المنافذ الحدودية إحباط محاولة غش وتلاعب وهدر بالمال العام بأكثر من ١٢ مليون دينار عراقي في منفذ ميناء أم قصر الشمالي .وذكرت الهئية في بيان لها تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ، اليوم الاحد، أن" ملاكتها تمكنت من ضبط حاوية خارج الحرم الجمركي في بوابة البحث والتحري تضم مواد غير مصرح بها. واضافت أنه" ومن خلال إجراءات الكشف والتدقيق تبين وجود مواد مخبأة غير مصرح بها وتمت الإحالة لوجود تلاعب في التصريحة الجمركية مما سبب هدر بالمال العام بمبلغ يقدر بأكثر من ( ١٢) مليون دينار عراقي.واكدت خلال البيان انه" تم تنظيم محضر ضبط أصولي والإحالة إلى قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

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