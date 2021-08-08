صندوق الإسكان ينجز خطته الإقراضية لعام 2020

2021/08/08 | 08:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة أن صندوق الإسكان التابع لها أنجز العام الماضي خطته الإقراضية بشكل كامل، مبينة أن جميع معاملات الصندوق تحولت إلى إلكترونية لتسهيل الأمر على المواطن.

وقال المركز الإعلامي للوزارة في حديث لصحيفة "الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة وضعت ضمن أولوياتها توفير بيئة سكن ملائمة للمواطن ورسمت سياسة خاصة للإسكان بالتعاون مع الجهات المعنية لتكون متكاملة لجميع قطاعات الدولة من خلال تنفيذ مجمعات سكنية ضمن الخطة الاستثمارية ومنح قروض الاسكان".

واضاف أن "صندوق الاسكان العراقي، أحد تشكيلات الوزارة، مستمر بعملية الاقراض من خلال خطة اقراضية موزعة بين جميع محافظات العراق (عدا اقليم كردستان) تعتمد على المبالغ المُستحصلة من المقترضين وكذلك المبالغ المستلمة من مبادرة البنك المركزي، وتوزع هذه المبالغ بين المحافظات حسب نسبة السكان (50 %) وخط الفقر (50 %).

و بالرغم من الوضع الصحي الذي يمر به العالم بسبب جائحة كورونا والأزمة المالية، فقد أكد المركز الاعلامي، أن "صندوق الاسكان استطاع تنفيذ الخطة الاقراضية لعام 2020 ولغاية 2020/10/31 وبنسبة (100 %)، كما أن صندوق الاسكان العراقي قد اتخذ جميع الاجراءات لغرض التحول الى الحكومة الالكترونية.

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