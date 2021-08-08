2021/08/08 | 09:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني كانت الفنانة المصرية الراحلة دلال عبد العزيز قد كشفت تفاصيل نادرة عن حياتها الشخصية في حوار أجرته مع جريدة “الوطني العربي” عام 1992.وقالت الراحلة وقتها: “أنا من بلدة صغيرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ماذا قالت دلال عبد العزيز عن حياتها في حوار عام 1992 المركز الخبري الوطني.

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