النهضة تُعلق على مزاعم تجسس دولة عربية على راشد الغنوشي وتطالب بتحقيق

2021/08/08 | 09:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت حركة النهضة التونسية عن "أستنكارها" ما نُشره موقع "ميدل إيست آي" عن تجسس مزعوم من جانب "دولة عربية" على رئيس الحركة، راشد الغنوشي، مطالبة بفتح تحقيق فوري من قبل الرئيس التونسي، قيس سعيد، ورئيس الحكومة، وفقا لبيان صادر السبت

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