التجارة تحذّر الوكلاء من المطالبة بمبالغ وتتوعد باجراءات رادعة

2021/08/08 | 09:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حذرت وزارة التجارة، اليوم الأحد، وكلاء توزيع المواد التموينية ببغداد والمحافظات، من تعرضهم للمساءلة القانونية في حال مطالبتهم المواطنين بمبالغ اضافية نظير مفردات السلة الغذائية، مؤكدة التزام مخازنها بجميع إجراءات السلامة المهنية بالتنسيق مع الدفاع المدني.وقال المتحدث بأسم اوزارة محمد حنون، في تصريح صحفي، إن “الوزارة حذرت وكلاء توزيع المواد التموينية في بغداد […]

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