وزارة التربية العراقية تعلن نسب نجاح طلاب الثالث المتوسط.. وتحدد موعد النتائج

2021/08/08 | 09:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

أكدت وزارة التربية، الأحد، أن نسب النجاح الأولية لمرحلة الثالث المتوسط، جيدة، بينما أشارت إلى أن النتائج ستعلن خلال أسبوعين من الآن.

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وقال الوكيل الإداري بالوزارة فلاح القيسي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ناس"، (8 آب 2021)، إنّ "النتائج الأولية لطلبة الصف الثالث المتوسط، جيدة، إذ لوحظ وجود إجابات جيدة من طلبة الخارجي والمدارس المسائية، ما يؤكد أن إجابات طلبة مدارس التعليم العام جيدة".

وأضاف، أن "إعلان نتائج الثالث المتوسط ستتم خلال أسبوعين من الآن"، مشيراً إلى "توجيه الوزارة بمراعاة الظروف العامة للبلاد من انقطاع الكهرباء ودرجات الحرارة المرتفعة وجائحة كورونا، وأخذها بالاعتبار عند تصحيح دفاترهم الامتحانية".

وكانت لجنة التربية النيابية قد اعلنت وجود تحرك نيابي لجعل درجة القرار عشر بدلاً من خمس لطلبة الثالث المتوسط المكملين بالدور الأول للعام الدراسي الحالي، إسهاماً بنجاح أكبر عدد منهم.

وبين القيسي، أن "الامتحانات سارت بشكل طبيعي ولم تشهد مراكزها أي خروقات، مما يؤكد نجاحها ويمهد لإجراء امتحانات مرحلة السادس الاعدادي، لاسيما في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية في المراكز الامتحانية".

في السياق ذاته، ذكر المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق، "تم تصحيح مادة اللغة العربية لمرحلة الثالث المتوسط، بنسبة وصلت حتى الآن إلى 75 %"، مؤكداً أن "أكثر من النصف هو نسب النجاح بمادة اللغة العربية".

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