ميانمار تدخل في حالة شلل اقتصادي.. عودة للمقايضة وماكينات السحب فارغة

2021/08/08 | 09:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ أن استولى الجيش على السلطة قبل ستة أشهر، أصيبت ميانمار (بورما) بالشلل بسبب نقص السيولة، ما أدى إلى تحديد سقف للسحوبات حده الأقصى 120 دولارا أميركيا في اليوم الواحد، بحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز".

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