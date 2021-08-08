مقتل جندي وإصابة آخرين شمالي بغداد

2021/08/08 | 09:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهجوم تم بأسلحة قنص، تعرضت لنقطة مرابطة عسكرية في منطقة النباعي في قضاء الطارمية، شمال بغداد.

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