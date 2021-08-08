نَكَّسْتُ لِذِكْرَاكُم خَافِقَ قَلَمِي - زاهر بولس

2021/08/08 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زاهر_بولس دَاوَيْتُ جَرْحَكَ لِي بِخَثَارِ دَمِيلَا أَحَد سِوَاكَ يُسْعِفُنِي كَلَمِيفَإِنْ ظَنَنْتَ مُوَاسَاتُكَ تُنْسِيْنِيْكَنَكَّسْتُ لِذِكْرَاكُم خَافِقَ قَلَمِيوَالأَشْجَارُ إِلاّ مِنْ وَرَقَةِ تُوْتٍ عَا-رِيَةٌ أَصْفَرُ ثَوْبِهَا تَحْتَ قَدَمِيصَوْتُ الهَشِيْمِ وَتَغْرِيدُ الطََيْرِوَرَذَاذٌ يُحِيلُ ذِكْرَاي كَمَا عَدَمِي ......





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