الميزانسين ... التشكيل الحركي - فاضل خليل

2021/08/08 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاضل_خليل • الحركة : وانطلاقا من ان الجسم اساس الحركة.



فان [ الحركة على المسرح ] تعني : صورة التشكيل الحركي { الميزانسين } في حالة الفعل .• الميزانسين (التشكيل الحركي) : والميزانسين احدى الوسائل الهامة في التعبير عن خطة المخرج، وافكاره التي تبعث الروح في النص، ولا يتم ذلك بمعزل عن الحياة العامة والجهود الطويلة الامد – اساس العمل في الخطة الاخراجية – هذا الفهم المسبق للاحداث والوسائل التعبيرية التي توصل ......





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