(الباليه) فن درامي !! - سامي عبد الحميد

2021/08/08 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامي_عبد_الحميد 1-2يعّرف (دليل أوكسفورد للمسرح) رقص الباليه بوصفه نوعاً من الاستعراض الدرامي ويُقدم الفعل فيه بالرقص وبالتمثيل الصامت ومرافقة الموسيقى .



وقد نشأ هذا الفن بداية في فرنسا في القرن السابع عشر.



علماً بأن هناك استعراضات راقصة شبيهة بالباليه قد ظهرت مثل ذلك التاريخ في العهد الاليزابثي والجاكوبي الإنكليزي وأثبتت بان الرقص جزء مهم من تسليات القصور الملكية وقصور النبلاء، وارتبط الرقص ذلك الوقت بالش ......





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