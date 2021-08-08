الكاظمي يدعو أردوغان لحضور مؤتمر دول الجوار العراقي في بغداد

2021/08/08 | 09:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، دعوة إلى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لحضور إجتماع قادة دول الجوار.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (8 آب 2021)، ان "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أستقبل وزير الخارجيّة فؤاد حسين، وسلمه رسالة دعوة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لحضور إجتماع القمة المزمع إنعقادها في بغداد نهاية الشهر الجاري على مستوى القادة لدول جوار العراق".

واضاف البيان، انه "تم خلال اللقاء بحث مجموعة قضايا تتصل بالعلاقات الثنائيّة والوضع في المنطقة".

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