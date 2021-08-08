2021/08/08 | 09:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار / المركز الخبري الوطني أفادت وزارة الداخلية، الأحد، بإلقاء القبض على متهم بالنصب والاحتيال باستخدام احدى شركات التسوق الالكتروني في ذي قار.وذكرت الوزارة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “قوة مشتركة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال متهم بالنصب والاحتيال باستخدام احدى شركات التسوق الالكتروني بذي قار المركز الخبري الوطني.

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