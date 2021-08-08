قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا من كورونا حول العالم

2021/08/08 | 09:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 202.2 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.2 مليون وفاة.وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 202.211.438، وإجمالي الوفيات 4.285.595.وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ616713 حالة […]

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