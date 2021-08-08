2021/08/08 | 10:00 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني موسى باباخاني الى عملية اغتيال في محافظة أربيل.وأعلنت مديرية آسايش أربيل الشروع بالتحقيق في عملية اغتيال موسى باباخاني داخل فندق في أربيل، وأوضحت انها تلقت بلاغا عن حادثة قتل داخل فندق، وبعد … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الآسايش تعثر على قيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني مقتولاً داخل فندق في أربيل) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الآسايش تعثر على قيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني مقتولاً داخل فندق في أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).