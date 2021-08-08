اللقاح ينقذ الآلاف بألمانيا ومركز مكافحة الأمراض يعلن العدد

2021/08/08 | 10:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر مركز مكافحة الأمراض في ألمانيا أن

لقاحات فيروس كورونا أنقذت حياة أكثر من

38000 شخص في البلاد.

وقال معهد روبرت كوخ، إنه وفقا لحسابات

نماذج المحاكاة، حافظت حملة التطعيم في

الأشهر الستة ونصف الماضية

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