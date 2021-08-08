وزارة الدفاع الأفغانية تعلن مقتل 572 مسلحا من طالبان خلال الساعات الـ24 الماضية

2021/08/08 | 10:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم

الأحد، أن 572 مسلحا من حركة "طالبان"

قتلوا في عمليات نفذتها القوات

الأفغانية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان على "تويتر"،

صباح اليوم الأحد: "إن

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