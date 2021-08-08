ترامب يصر على الأصل المختبري لفيروس كورونا

2021/08/08 | 10:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد

ترامب، إنه كان محقا عندما تحدث سابقا

عن الأصل المختبري لفيروس كورونا.

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق في

مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" مساء أمس

السبت: "أطلقت عليه اسم الف

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